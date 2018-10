셀트리온헬스케어 "주요 주주 지분 감소"

[아시아경제 조호윤 기자]는 One Equity Partners IV, L.P., OEP II Partners Co-Invest, L.P.의 지분이 시간외매도로 각각 직전 보고서 작성 기준일 대비 3.08%포인트, 0.09%포인트 감소했다고 1일 공시했다. 보유 주식수도 각각 427만6584주, 12만3416주 줄었다.

