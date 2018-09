[아시아경제 유인호 기자]신한은행은 업무 효율화를 위해 지난 4월부터 5개월 동안 추진한 ‘RPA(Robotics Process Automation) ONE 프로젝트’ 이행을 완료했다고 1일 밝혔다.‘RPA ONE 프로젝트’는 신한은행이 RPA 도입과 확산을 위해 진행한 사업으로 총 6개 부서의 13개 프로세스를 포함하고 있다.신한은행은 5개월 동안 외화송금 전문처리, 펀드상품 정보등록, 파생상품 거래 문서 작성, 퇴직연금 지급 등록, 담보 부동산 권리변동 내역 등록 등 분야에 대해 RPA 이행을 완료했다.

