드라마 '미스터 션샤인' 속 의병 사진은 영국 기자 프레더릭 매켄지(Frederic Arthur McKenzie)가 촬영한 것으로 알려졌다.30일 방송된 tvN '미스터 션샤인' 마지막 회에서는 의병 사진이 공개됐다.해당 사진은 영국 데일리 메일(Daily Mail)의 기자 프레더릭 매켄지가 경기도 양평군 지역에서 촬영한 것으로 알려졌다. 매켄지는 당시 한반도 상황을 저술한 책 '대한제국의 비극(The Tragedy of Korea)'에 해당 사진을 첨부한 바 있다.이날 방송에서 의병들은 유진 초이(이병헌)와 함께 자신들을 찾아온 매켄지에게 "이렇게 싸우다 결국 죽겠지. 하지만 일본의 노예가 되어 사느니 자유민으로 죽는 것이 낫다"고 말했다.한편 방송을 본 네티즌들은 "그래서 저 사진이 눈에 익었구나", "드라마를 떠나서 슬픈 역사에 더 마음이 아팠다", "가슴 아픈 우리나라 역사를 다시 한 번 생각하게 된다" 등의 반응을 보였다.

