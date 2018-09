아이콘 컴백 D-1 ‘이별길’ 단체 포스터 공개…기대감↑

컴백을 하루 앞둔 그룹 아이콘의 단체 포스터가 공개됐다.아이콘의 소속사 YG엔터테인먼트는 30일 각종 공식 SNS를 통해 아이콘 새 앨범 단체 포스터를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.공개된 포스터를 보면 아이콘의 새 미니앨범 ‘NEW KIDS : THE FINAL’ 발매 시점이 다음달 1일 오후 6시로 명시됐다. 특히 아이콘 멤버들은 이번 미니 앨범의 타이틀곡 ‘이별길’과 어울리는 쓸쓸한 포즈를 취하고 있어 시선을 사로잡았다.‘이별길’은 행복했던 꽃길 같은 시간이 지난 후 져버린 사랑에 대한 노래다. 올해 상반기 ‘사랑을 했다’로 인기몰이를 한 아이콘은 ‘죽겠다’에 이어 이번 타이틀곡 ‘이별길’로 ‘이별곡 3부작’을 완성하게 됐다.한편 국내 컴백을 앞두고 아이콘은 지난 26일 일본에서 발매된 ‘RETURN’으로 오리콘 앨범차트 1위에 오려 화제를 모으기도 했다.

