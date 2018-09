G마켓-옥션, ‘High-five Of Teenagers’ 단독 콘서트 응모 이벤트

[아시아경제 이선애 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 10월1일부터 4일까지 스마일클럽 회원을 대상으로 ‘2018 Forever ‘High-five Of Teenagers Concert’ 티켓을 구매할 수 있는 ‘100원 응모딜’을 진행한다.이번 콘서트 응모 이벤트는 스마일클럽 회원들에게 클럽 회원만의 차별화된 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 이벤트 응모권은 오는 13일, 14일 양일간 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열리는 ‘High-five Of Teenagers’ 단독 콘서트에 참여할 수 있는 티켓으로, 스마일클럽 회원이라면 10월1일 00시부터 누구나 참여 가능하다. 이벤트 기간 동안 100원 결제 시 자동 응모되며 13일 콘서트 응모는 G마켓에서, 14일은 옥션에서 진행된다.추첨을 통해 선정된 총 100명에게 1인 1매 콘서트 티켓을 전달할 예정이며, 당첨 발표는 오는 8일 이벤트 페이지를 통해 발표한다. 당첨자에게는 별도 유선 연락으로 안내되며 미당첨자에게는 10일, 11일 스마일캐시로 캐시백이 제공된다.이베이코리아는 지난 8월에도 워너원, 모모랜드, 에일리, 청하 등이 참석한 G마켓 스마일클럽 콘서트와 유시민 작가의 북콘서트 등을 진행하며 고객 경험 기회를 확대하고 높은 호응을 얻은 바 있다.한편, 이베이코리아는 스마일클럽 회원들의 차별화된 경험을 위해 폭넓은 문화 상품군을 선보이고 있으며 이외에도 다양한 기획전과 라이프스타일 혜택, 무료배송 및 추가 적립 혜택을 제공하고 있다.

