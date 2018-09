KT멤버십, 다음달부터 뚜레쥬르 30% 할인

[아시아경제 황준호 기자] KT가 다음달 멤버십 혜택으로 '뚜레쥬르' 더블할인 멤버십 스페셜 혜택과 뮤지컬 '마틸다' 및 전시회 '슈가플래닛' 할인 혜택을 제공한다.KT는 원하는 날에 제약 없이 원하는 제휴사에서 이용할 수 있는 선택형 멤버십 '2018 더블할인 멤버십'을 제공하고 있다. 매달 고객 선호 트렌드를 반영한 이달의 '더블할인 스페셜 혜택'을 제공하고 있다.다음달부터 연말까지는 베이커리 '뚜레쥬르'에서 빵값을 30% 할인 받을 수 있는 혜택을 준다.더블할인 상시 혜택으로는 ▲배스킨라빈스 파인트 40% 할인 ▲도미노피자 최대 40% 할인 ▲GS수퍼마켓(현장), GS fresh(온라인) 5만원 이상 결제시 각 1만원 할인 ▲CGV 온라인 예매 시 본인 및 동반 1인 포함 최대 8000원 할인 등이 제공된다.문화 혜택인 '그레이트컬쳐'를 통해서는 ▲뮤지컬 마틸다 최대 50% 할인 ▲전시 슈가플래닛 50% 할인·엽서 제공 등의 혜택을 준다.워라밸(work and life balance) 혜택도 선보인다. ▲야나두 20% 할인(베스트 4종) ▲랭킹닭컴 2000원 할인(3만원 이상 구매시) ▲제주항공 국제선 1만원 할인, 국내선 5000원 할인 ▲더라운지 멤버스 전세계 공항 라운지 30% 할인 ▲제이드가든 수목원 20%할인 등의 혜택이 제공된다. GS fresh 심플리쿡(간편식), TLX PASS, 그린카, 클룩, 포스트박스, 묘미 등 자기계발, 다이어트, 여행, 생활쇼핑 혜택도 마련됐다.권기재 KT 무선서비스담당(상무)는 "KT는 고객의 연령, 라이프 스테이지 등에 따라 선호하는 제휴 혜택을 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 워라밸 확산에 발맞춰 신규 제휴처를 고객에게 지속 선보이겠다"고 밝혔다.

