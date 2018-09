[아시아경제 노태영 기자]28일(현지시간) AP통신에 따르면 제퍼슨 에어플레인의 보컬리스트이자 기타리스트인 발린은 전날 캘리포니아주 탬파에서 병원 이송 도중 세상을 떠났다. 발린은 1965년 샌프란시스코에서 기타리스트 폴 캔트너와 함께 사이키델릭 록 밴드 제퍼슨 에어플레인을 결성했다. 1966년에 데뷔 앨범을 냈다. 1969년 우드스톡페스티벌에서 공연한 '섬바디 투 러브'(Somebody to Love), '화이트 래빗'(White Rabbit) 같은 노래로 유명하다. 1996년 로큰롤 명예의 전당에 헌액됐다.

