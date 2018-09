“필립모리스, 궐련형 전자담배 가격경쟁 심화… 아이코스 업그레이드 버전 이후 시장 살펴야”

[아시아경제 구은모 기자] 한화투자증권은 필립모리스(Philip Morris International)에 대해 궐련형 전자담배 최대시장인 일본에서 가격 경쟁이 심화하고 있다며 향후 아이코스(iQOS) 업그레이드 버전 출시 이후 시장 상황을 지켜봐야 한다고 전했다.한화투자증권은 올해 440~450억 개비에 달할 것으로 예상되는 전세계 궐련형 전자담배(HNB·Heat Not Burn) 시장에서 필립모리스의 점유 물량은 410~420억 개비(M/S 93%) 수준이 될 것으로 내다봤다. 이 가운데 일본 물량은 300억 개비 수준으로 예상했다.최선미 한화투자증권 연구원은 29일 보고서에서 “2분기 누계 기준 필립모리스의 전세계 궐련형 전자담배 판매량이 206억 개비, 일본 판매량이 126억 개비 수준이니 하반기에만 일본에서 174억 개비를, 나머지 국가에서 30~70억 개비 매출이 발생해야 하는 상황”이라며 “일본을 제외한 지역에서는 하반기 시장 축소를 예견하고 있는 상황”이라고 설명했다.그러나 일본 상황도 녹록치만은 않다는 평가다. 최 연구원은 “일본은 50억 달러 규모로 추산되는 전체 궐련형 전자담배 시장의 90% 가량을 차지하는 최대 시장”이라면서도 “경쟁업체들의 등장으로 필립모리스의 점유율은 제품 출시 이후 올해 1분기까지 약세를 보이고 있다”고 전했다. 로컬기업인 재팬토바코의 플름테크(Ploomtech)를 둘러싼 영업환경이 아이코스와 비교해 우호적으로 조성(카페·레스토랑 사용 허용)되면서 점유율이 상대적으로 약세를 띌 수밖에 없는 상황이라는 설명이다.이에 필립모리스는 지난 5월 일본 내 아이코스 기기 가격을 기존 1만1400엔에서 7980엔까지 30% 낮췄고, 2분기 들어 히츠(Heets·필립모리스 HNB 연초)의 점유율은 도쿄와 후쿠오카에서 소폭 상승반전하고 있다. 그러나 재팬토바코도 플룸테크의 가격을 기존 4000엔에서 3000엔으로 인하하면서 두 기업 간 가격 경쟁은 심화되는 양상이다.최 연구원은 “내년 아이코스 업그레이드 버전의 일본 출시를 앞두고 차기 제품에 대한 가격 경쟁을 엄두에 둔 결정일 수 있으나 제품 출시만으로 무난히 시장을 확대해 나가던 호시절은 지났다”며 “로컬업체와의 경쟁이 본격화되면서 필립모리스에게는 부담이 가중되고 있다”고 했다.이어 최 연구원은 한동안 필립모리스의 아시아향 위험도 감소 제품(RRP·Reduced-Risk Products) 전 분기 대비 매출액 성장세는 지난해 대비 약세를 보일 것이란 전망을 유지한다고 했다. 지난 1분기 실적 발표 당시 제기됐던 일본의 구조적인 침투율 확대 둔화 문제와 한국의 재고부담 해소 이슈가 원인이라는 설명이다.그는 “올해 말 내지는 내년 초 출시될 것으로 예상되는 아이코스(배터리 성능 업그레이드로 10회 연사 가능할 것으로 추정)가 나와 봐야 현재 아시아 시장 내 성장률 둔화 우려를 걷을 수 있을 것”이라고 전망했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.