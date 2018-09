북미 정상회담 기대…다음주 코스피 2320~2390

[아시아경제 권성회 기자] KTB투자증권은 29일 2차 북미정상회담에 대한 기대감 등으로 수급이 개선될 것이라며 다음주 코스피 예상 밴드를 2320~2390포인트로 제시했다.이재선 연구원은 "마이크 폼페이오 미국 국무장관이 2차 북미정상회담 조율을 위해 10월 중으로 4차 평양 방문을 확정한 가운데, 해당 이벤트와 차후 북미 정상회담에서 북한이 미국의 비핵화 목표인 FFVD(The final, fully verified denuclearization of the DPRK)에 대한 진전 의지를 보인다면 대북 유엔 제재 해제 기대감 또한 높아질 것으로 판단한다"고 설명했다.원·달러 환율이 하락하면서 외국인의 저가 매수세 유입될 가능성도 점쳐졌다. 특히 4월과 10월은 미국 환율보고서가 발표되는 달인데, 이 때에는 환율조작국 이슈에 민감한 관찰 대상 국가들의 통화가 상대적으로 강세를 보이는 계절성을 지니고 있다. 이 연구원은 "2015년 이후 원·달러 환율의 월별 증감률을 살펴보면 4월과 10월은 각각 1.6%, 0.6% 하락하는 경향을 보인다"고 분석했다.다음달 1일부터 7일까지 있는 중국 국경절 연휴도 증시에 영향을 미칠 예정이다. 해외 여행을 나서는 중국인은 약 700만명으로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상되는데, 한국은 일본·태국·홍콩 다음의 인기 여행국으로 지정됐다. 이 연구원은 "국내 면세점·백화점 등 주요 유통채널 매출 기대감이 확산되고 있다"며 "국경절 연휴 이후에도 중국 최대 소비시즌인 광군제가 11월 초 예정돼 있는 점을 감안했을 때 관련 업종들의 단기 반등 기대감이 유효한 구간"이라고 전망했다.미국 연방준비제도가 경기 회복에 대한 긍정적인 시각을 유지한 점도 긍정적이다. 미 연준은 점도표를 통해 올해 추가 한 차례 금리인상 및 내년도 세 차례 금리 인상의 기존 가이드라인을 유지했다. 또 2018년 성장률을 기존 2.8%에서 3.1%로, 2019년 성장률을 2.4%에서 2.5%로 상향조정했다.

