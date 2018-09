교체 고민 하는 냉장고·TV 있다면...'코세페' 지금 사야돼~

[아시아경제 이정민 기자] 살까 말까 주저하던 가전제품이 있다면 최대 30% 파격적인 할인을 제공하는 '2018코리아세일페스타' 기간에 구매하는 것이 어떨까.'한국판 블랙프라이데이'로 꼽히는 국내 최대 쇼핑관광축제 코리아세일페스타는 28일부터 내달 7일까지 열흘 간 열린다.코리아세일페스타 주최 측에 따르면 올해에는 인기 제품을 만족할 가격에 내놓을 기업 20개를 공모를 통해 선정했다. 이들 기업은 최대 80% 할인한 '킬러 아이템'을 내놓았다.대표적인 킬러 아이템으로는 삼성전자가 최대 20% 할인한 가격에 판매하는 그랑데 건조기, LG전자가 25% 할인하는 올레드 TV 등이 꼽힌다.삼성전자는 다음달 31일까지 인기 가전, IT 제품을 할인 판매한다. 이번 행사를 통해 TV, 냉장고, 김치냉장고, 세탁기, 건조기, 의류청정기, 에어컨 등 가전 제품뿐만 아니라 휴대폰, PC, 모니터, 오디오 등 모바일, IT 기기까지 총 14개 품목이 전국 유통 매장에서 최대 30% 할인된 가격에 판매된다.LG전자는 정상가 500만원대의 LG 올레드 TV를 25% 할인해 300만원대에 판매한다. 또 트롬 건조기, 코드제로 A9 등을 할인된 가격으로 소비자들에게 제공한다.전자랜드는 삼성전자 공기청정기 ‘블루스카이 7000’과 ‘블루스카이 5000’도 30% 할인 판매한다. 이밖에도 삼성전자 세라믹 전자레인지(23L)는 29% 할인 판매하며, 김치냉장고 판매 수익금 중 일부는 결식아동을 위해 기부할 예정이다.LG전자의 55형·65형 OLED TV 구매 고객에게는 캐시백 10만원, 삼성전자의 55형·65형·75형 QLED TV 구매고객에게는 캐시백 20만원을 제공한다.

