삼성물산, 사우디 리아드 메트로 패키지3 프로젝트 계약종료일 2020년 12월로 합의

[아시아경제 권성회 기자]은 사우디아라비아 리아드 메트로 패키지 3(Package 3) 프로젝트 관련, 발주처인 '아리야드 개발 최고위원회(High Commission for the development of Arriyadh)', '아리야드 개발청(Arriyadh Development Authority)'과 계약 종료일을 2020년 12월31일로 합의했다고 28일 공시했다.

