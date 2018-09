[뉴욕마감]애플發 기술주 훈풍에 일제히 상승마감

[이미지출처=AP연합뉴스]

비즈니스 무게 중심이 하드웨어에서 서비스로 이동하고 있다고 강조하고, 이에 따른 이익 성장을 기대했다.

2525달러로 대폭 상향 조정해 아마존 주가가 1% 선에서 강세를 보였다. 이번 투자 의견은 아마존 주가가 앞으로 30%에 달하는 상승 가능성이 잠재됐다는 의미다.

뉴욕 김은별 특파원 silverstar@asiae.co.kr









[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 27일(현지시간) 뉴욕증시는 애플이 기술주 상승을 이끈 가운데 일제히 올랐다.이날 다우존스산업평균지수는 전일대비 54.65포인트(0.21%) 오른 2만6439.93에 거래됐고, S&P500 지수는 8.03포인트(0.28%) 상승한 2914.00을 나타냈다.기술주 중심의 나스닥 지수는 34.50포인트(0.43%) 오른 8041.97에 마감했다.전날 연방준비제도(Fed)의 금리인상이 이뤄지면서 증시가 출렁이는 모습을 보였지만, 이날은 상대적으로 안정적인 모습이었다.애플을 필두로 IT 섹터가 강한 탄력을 보이며 증시 전반의 상승을 주도했다. 애플은 JP모건이 ‘비중 확대’ 의견을 제시하며 기업 분석을 개시했다는 소식에 2% 가량 상승했다. JP모건은 애플의아마존 역시 스티펠이 아마존의 프라임 서비스와 비디오 사업, 알렉사 등 첨단 IT서비스와 인도 비즈니스를 긍정적으로 보며 적극 매수를 권고하자 상승했다. 스티펠은 아마존의 목표주가를이 밖에 페이스북과 알파벳 등 주요 IT 종목이 일제히 상승했다.차이킨 애널리틱스의 마크 차이킨 대표는 CNBC와 인터뷰에서 "IT 대장주가 탄력을 회복했다"며 "연초 최고치 랠리를 주도했던 섹터가 연말에도 훈풍을 몰고 올 것"이라고 전망했다. 시장 전문가들은 연말 뉴욕증시 상승을 기술주가 주도할 것으로 내다보고 있다.국제유가는 소폭 올랐다. 오는 11월 초 미국의 이란에 대한 원유 제재 복원을 앞두고 수급 우려가 부각된 것이 영향을 미쳤다.이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.8%(0.55달러) 오른 72.12달러에 거래를 마쳤다.런던 선물거래소(ICE)의 11월물 브렌트유도 비슷한 시각 배럴당 0.38%(0.31달러) 상승한 81.65달러에 거래되고 있다.국제 금값은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상에 따른 달러화 강세로 내렸다.뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금값은 전날보다 온스당 1.0%(11.70달러) 떨어진 1187.40달러를 기록했다. 미 지표 강세에 따라 달러가 강세를 보이면서 금값을 끌어내렸다.이날 발표된 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치는 4.2%를 기록하며 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 8월 내구재 주문 역시 전달보다 4.5% 증가했고 이 중 운송 장비 주문이 13% 증가한 것으로 나타났다.이에 따라 현재 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내주는 ICE 달러지수는 0.6% 오른 94.69에 거래되고 있다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>