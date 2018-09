그룹 소녀시대 멤버 유리(29·본명 권유리)가 데뷔 11년 만에 솔로가수로서 첫 발을 내딛는다.27일 소속사 SM엔터테인먼트는 오는 10월4일 오후 6시 유리의 미니앨범 ‘더 퍼스트 신’(The First Scene)을 낸다고 밝혔다.특히 이번 앨범은 유리가 데뷔 후 처음 발표하는 솔로 앨범으로 타이틀곡 '빠져가'(Into You)를 포함해 6곡이 담겼다.유리는 2007년 걸그룹 소녀시대 멤버로 데뷔해 드라마 '패션왕', '동네의 영웅', '피고인'을 통해 연기자로 변신하는 등 다방면에서 활약했다.최근 유리는 소녀시대 소그룹(유닛) 소녀시대-Oh!GG의 신곡 ‘몰랐니’에서 매력적인 보컬을 뽐냈고 DJ레이든과 EDM(일렉트로닉댄스뮤직) 페스티벌인 '울트라 마이애미 2018' 무대에서 공연을 펼치기도 했다.SM은 "유리가 이번 솔로 앨범과 드라마로 다채로운 모습을 보여줄 예정이니 기대해 달라"고 전했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.