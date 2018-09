[아시아경제 스타엔터팀 오승환 기자] Mnet '쇼미더머니777'에 출연 중인 래퍼 코드 쿤스트 사진이 화제다.코드 쿤스트는 최근 인스타그램에 “range ver bless with loco,우원재”라는 글과 함께 사진 한장을 게재했다.공개 된 사진 속 코드 쿤스트는 선글라스를 낀채 난해한 패션으로 서 있다.

