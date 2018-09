국내 사모펀드 역차별 "기울어진 운동장 바로잡는다"

[아시아경제 조강욱 기자] 앞으로 사모펀드의 '전문투자형'과 '경영참여형'을 구분하는 10% 지분보유 규제가 폐지된다. 또 기관으로부터만 자금을 조달하는 '기관전용 사모펀드' 제도가 도입된다.금융위원회와 금융감독원, 자본시장연구원은 27일 혁신성장과 일자리 창출을 뒷받침하기 위한 '사모펀드 발전방향 토론회'를 개최하고 이 같은 내용의 사모펀드 제도개편 추진방향을 발표했다. 이 자리에는 최종구 금융위원장, 김병욱 더불어민주당 국회의원(정무위), 박영석 자본시장연구원장 및 사모펀드 업계를 포함한 다양한 금융권 관계자들이 참석했다.이날 최 위원장은 먼저 '이원화'된 사모펀드 운용규제를 '일원화'하기 위해 '전문투자형'과 '경영참여형'을 구분하는 10% 지분보유 규제(경영참여 여부) 등을 전면 폐지하기로 했다고 밝혔다. 그동안 기업의 성장과 일자리 창출에 국내 사모펀드의 역할은 미흡하고, 자산운용상의 규제를 적용받고 있지 않는 해외 자본(사모펀드)과의 경쟁에도 한계가 있었다는 지적이 제기돼왔다.또 기관으로부터만 자금을 조달하는 '기관전용 사모펀드' 제도가 도입된다. 현행 '경영참여형 사모펀드'가 '기관전용 사모펀드'로 전환되는데 이로 인해 업무집행사원(GP)에 대한 검사·감독 능력이 있는 기관(LP)으로부터만 자금을 조달할 수 있도록 하고, 금융당국의 개입은 최소화한다. 개인투자자들은 재간접펀드(Fund of Fund)를 통해 투자가 가능하다.투자자 기반 확대를 위해 사모펀드 투자자수가 현행 49인 이하에서 100인 이하로 확대된다. 전문투자자 요건은 다양화하고 등록절차는 금융투자업자 자체 심사로 간소화된다. 다만, 일반투자자에 대한 청약권유는 현행처럼 49인이하를 유지하기로 했다.이와 함께 사모펀드를 통한 대기업의 계열사 확장 방지 등을 위해 도입된 대기업 관련 규제는 현행대로 유지된다.이번 제도 개편으로 인해 사모펀드 측면에서는 다양한 전략을 통해 기업구조조정, 대기업에 대한 경영권 참여 및 지배구조 개선, M&A 추진 등이 가능하고 실물 측면에서는 국내 사모펀드가 혁신성장과 일자리 창출을 지원하는 역할을 수행할 것으로 금융위는 기대하고 있다. 금융위는 올 하반기 중 '사모펀드 제도개편 추진방향'을 담은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정안이 국회에서 논의될 수 있도록 속도감 있는 입법화를 추진할 예정이다.최종구 금융위원장은 "그간 국내 사모펀드가 오히려 해외 펀드에 비해 역차별받는 측면이 있었는 바, 기울어진 운동장을 바로잡고 사모펀드가 글로벌 수준으로 도약할 수 있도록 제도개편을 추진하겠다"면서 "앞으로도 이달 초 발표한 자본시장 개혁과제를 차질없이 추진해 나감으로써, 혁신성장을 위해 자금이 필요한 기업들에게 빈틈없이 자금이 지원되도록 끊임없이 노력해 나갈 것"이라고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.