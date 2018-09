살처분 명령 미이행시 보상금 최대 60%까지 깎는다…AI·구제역 방안 마련

[아시아경제 김민영 기자] 앞으로 살처분 명령 불이행 등 방역의무를 위반한 농가는 살처분보상금이 최대 60%까지 감액된다. 조류인플루엔자(AI) 발생이 잦은 농가는 감액 페널티 적용기간이 종전 2년에서 5년으로 확대된다.농림축산식품부는 27일 이 같은 내용이 포함된 'AI·구제역 방역 보완방안'을 발표했다. 이번 조치는 AI의 경우 2014년부터 매년 발생하고 있어 산업 피해가 커지고 있는데다 지역 축제 취소 등 사회적 비용이 높아지고 있는데 따른 것이다. 이에 농식품부는 전문가, 지자체 등의 의견 수렴과 가축방역심의회 논의 등을 거쳐 3개 분야, 12개 주요과제, 22개 세부과제로 구성된 방안을 마련키로 했다.우선 농가와 계열화사업자의 방역책임을 강화하기 위해 주요 방역의무 위반사항에 대한 감액 기준을 강화하거나 신설했다. 이에 따라 이동제한, 역학조사 거부, 일시이동중비 명령 위반 등이 적발된 농가는 현행 5%인 살처분 보상금 감액비율이 20%로 확대된다. 살처분 명령을 따르지 않으면 10~60%까지 살처분 보상금을 깎기로 했다.아울러 소독설비·전실 미설치, 축산차령 미등록, GPS 미장착(20%), 장화 미교체 등 방역기준 미준수(5%) 등에 대한 감액 기준도 새롭게 마련했다.방역 소홀로 AI 발생이 잦은 농가의 경우 감액 페널티 적용기간이 최대 5년으로 늘어난다. 다만 2회 20%, 3회 50%, 4회 80%가 적용되는, 반복발생별 감액비율은 현행대로 유지한다. 또 보상금 산정시점도 살처분 당시가 아닌 AI 발생 이전으로 조정해 시세 차익에 따른 과다지급을 방지키로 했다.계열화사업자에 대한 방역 책임도 무겁게 문다. 계약농가에서 AI가 발생하면 계열화사업자 전체 사업장 이동중지명령을 발령하고 도축장 검사를 확대하기로 했다. 계약농가에 대한 점검 의무 위반 부실 시, 계열화사업자 도축장의 계약농가 검사 비율을 단계적으로 확대한다. 예컨대 점검 미흡의 경우 1회 적발시 30%, 2회 적발시 50%, 3회 적발시 100%로 가중 처벌키로 했다.돼지 상시백신을 보강하는 한편 백신 비축량도 늘린다. 돼지 상시백신에 A형을 추가해 O+A형 접종이 가능해진다. 현재 120만두인 백신 비축량은 250만두로 늘린다.농식품부는 또 예방적 살처분 범위를 3㎞ 이내로 설정하고 살처분 완료시한도 발생농장은 살처분 명령 후 24시간 이내, 예방적 살처분은 72시간 이내로 규정했다. 백신을 접종하지 않는 유형(Asia 1, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3형)의 구제역발생 시 3km 반경에 대해 예방적 살처분을 실시키로 했다.이동중시명령 발령기준도 마련했다. 현장에서 간이키트 결과 양성으로 확인되면 발생한 시에 한해 이동중지명령을 발동하고 이후엔 신규 시·도 단위 또는 신규 축종 발생 시에 발령키로 했다.농가의 간이 진단키트 사용도 허용된다. 농장주가 AI여부를 판단하고 신속히 신고·방역활동에 나설수 있도록 간이 진단키트의 농가 사용이 허락된다. 또 혈청형 확인이 가능한 간이 진단키트를 활용해 진단시간을 종전 6시간에서 15분으로 단축한다는 방침이다.이외에도 오리 휴지기제도를 추진해 방역이 취약한 철사도래지 인근, 반복 발생농가의 사육제한을 추진한다. 아울러 전통시장 내 가금판매소, 가금거래상인 계류장 등에 대해 일제 휴업, 세척과 소독 실시도 의무화하기로 했다.농식품부 관계자는 "농장단위 방역관리 강화를 위해 가축전염병 반복발생 농가 삼진아웃제 도입, 중앙정부의 가금 사육제한 지원 근거 마련, 가금 입식 사전 신고 의무화 등의 제도 개선도 함께 추진하겠다"고 말했다.

