'2027년 초고령사회 진입' 부천시…WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기도 부천시가 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 국제네트워크에 가입했다.오는 2027년 초고령사회 진입이 예상되는 부천시는 급증하는 노인복지수요에 대처하기 위해 2년 전부터 WHO 고령친화도시 국제네트워크 가입을 준비해왔다.올해 6월 29일 WHO에 고령친화도시 국제네트워크 가입을 요청해 지난 20일 최종 인증을 받았다. 서울시, 전북 정읍시, 수원시, 부산시, 제주도, 광주 동구, 서울 강북구, 충남 논산시에 이어 국내 9번째로 가입에 성공했다.WHO 고령친화도시 국제네트워크에는 현재 39개국 720개 도시가 가입해있다.부천시는 오는 11월 28일 시청 어울마당에서 고령친화도시 국제네트워크 가입 선포식을 연다.시는 앞으로 노인 일자리 확대, 100세 건강실 기능 강화, 스마트 상수도검침시스템을 활용한 고독사 예방, 고령친화 인생이모작지원센터 운영 등 3대 분야 35개 사업을 추진할 방침이다.시는 앞서 서울·수원·홍콩 등 국내외 고령친화도시 벤치마킹을 통해 지난해 1월 '부천형 고령친화도시 조성을 위한 추진계획'을 세웠으며, 관련 전문가로 구성된 노인복지정책위원회와 시민모니터링단 운영, 시민정책토론회 개최 등 시민의견을 반영해 부천형 고령친화정책을 수립해왔다.장덕천 부천시장은 "시민이 체감할 수 있는 고령친화정책을 추진하고 2020년에 국제네트워크 재가입 인증을 받아 진정한 고령친화도시로 거듭나도록 하겠다"고 밝혔다.

