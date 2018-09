日도 자동차관세 유예…트럼프 “미일무역협정 협상 개시”

[아시아경제 조슬기나 기자] 유엔총회 참석 차 미국을 방문 중인 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리가 도널드 트럼프 대통령과 만나 양국 무역협정을 위한 공식협상 개시에 합의했다. 협상기간 미국으로 수출되는 일본산 자동차에 대한 고율관세는 유예된다.니혼게이자이신문 등에 따르면 양국 정상은 26일(현지시간) 미국 뉴욕에서 진행된 정상회담 직후 상품·서비스에 관한 미일무역협정(Trade Agreement on Goods)을 위한 공식협상 개시 등을 골자로 한 공동성명을 발표했다. 양국은 상품·서비스에 관한 협상이 마무리되는대로이는 사실상 자유무역협정(FTA) 체결 수순과 다를 바 없다는 평가가 나온다. 그간 미국의 양자협정 체결 요구를 거부해 온 일본 마저 자동차 등 주력 수출품을 대상으로 한 트럼프 행정부의 연이은 관세압박을 이기지 못했다는 분석이다. 트럼프 대통령은 지난해 일본 주도의트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 "우리는 미일 무역협상을 시작하기로 했다"며 "매우 기쁘고 만족스러운 결과를 만들어 낼 것"이라고 말했다.다만 일본이 우려해 온 자동차 추가관세 부과는 유예됐다. 모테기 도시미쓰 일본 경제재정·재생상은 "양국 정상은 미국이 수입산 자동차에 대해 부과하기로 한 25% 추가 관세가 (협상기간) 부과되지 않는다는 사실을 확인했다"고 밝혔다. 성명서에는 '협상기간 공동성명의 정신에 반하는 행동을 취하지 않는다'는 문구가 포함됐다.또한 모테시 경제재정·재생상은 농림수산업 분야의 경우 시장개방 규모가 TPP 수준을 넘어서지 않을 것이라는 입장도 분명히했다. 성명서 내에 담긴 '과거 경제연계협정(EPA)에서 약속한 양허 내용이 최대한'이라는 문구는 TPP를 염두에 둔 것이라고 니혼게이자이신문은 덧붙였다. 아울러 양국은 세계무역기구(WTO) 개혁, 지식재산권 침해와 강제적 기술이전을 포함한 불공정거래관행 개선을 위한 협력도 강화하기로 했다. 이는 중국을 타깃으로 한 행보로 해석된다.

