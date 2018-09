마음대로 바꾸는 무대…'세종S씨어터' 개관

[아시아경제 금보령 기자] 세종문화회관에 300석 규모의 블랙박스형 공연장이 문을 연다.서울시는 세종문화회관 지하 2~3층에 '세종S씨어터'를 개관한다고 27일 밝혔다.세종S씨어터의 개관을 축하하기 위해 다음 달 18일부터 연말까지 개관 페스티벌을 진행한다. 콘서트, 무용, 연극 등이 준비됐다. 뮤지컬 음악감독 원미솔, 이성준의 프로젝트 '이색락주 二色樂奏'를 시작으로 재즈 색소포니스트 손성제가 이끄는 'The Near East Quartet'의 한국적 콜라보 재즈콘서트 등이 펼쳐진다.세종S씨어터는 2016년 착공해 2년 간의 공사 끝에 조성됐다. 세종문화회관 예술동 지하 2~3층 1395㎡ 규모로 만들어졌다. 공사에는 약 75억원이 투입됐다.300석 규모의 가변형 공연장으로 다양한 연출을 시도해볼 수 있게 됐다. 무대와 객석의 벽을 허물었다. 연출자 의도에 따라 무대 형태도 바꿀 수 있다. 개인분장실 2곳, 단체분장실 2곳을 비롯해 장기간 연습할 수 있는 148㎡ 규모의 전문 연습실 등이 있다.명칭은 세종문화회관 직원들을 대상으로 해 2차에 걸쳐 공모를 진행했다. S는 Special, Space, Story를 담고 있는 첫 글자다. 직원 총 389명이 투표했다.

