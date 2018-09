폼페이오 "트럼프-김정은 만남, 10월이후 가능성 높아"(종합)

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 마이크 폼페이오 미 국무장관은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 다음 만남은 10월 이후가 될 것이라고 밝혔다.폼페이오 장관은 이날 CBS '디스 모닝' 인터뷰에서 "우리는 정상회담에서 최대한 성취할 수 있는 조건을 갖추기 위해 노력하고 있다"며 "10월에 회담을 가질 수도 있지만 10월 이후일 가능성이 더 높다"고 덧붙였다.11월 중간선거 일정 등을 감안, 10월 내 2차 북미정상회담 조기 성사론이 제기돼온 가운데 현재로서는 그 시기가 다소 늦춰지는 쪽에 무게가 실릴 것으로 보인다.트럼프 대통령은 지난 6월 싱가포르에서 김 위원장과 정상회담을 갖고 한반도 비핵화를 위해 노력하겠다는 광범위한 합의를 한 바 있다.폼페이오 장관은그는 평양에 곧 갈 예정이라며 한차례 무산된 제4차 방북이 조만간 이뤄질 것을 거듭 시사했지만, 구체적 날짜를 못 박지는 않았다.김 위원장이 국제적 사찰단의 핵 시설 사찰을 허용하는 데 합의했느냐는 질문에 대해서는 "그렇다"고 밝혔다.그는 "우리는 어떤 핵 합의라도 검증이 중요하다고 말해왔다. 처음부터 검증에 관해 이야기해왔다"며 "우리는 '물건을 자세히 보지도 않은 채 덮어놓고 사는'(buy a pig in a poke) 일은 없을 것"이라고 강조했다.한편 폼페이오 장관은 종전선언과 관련해서는 북미 두 지도자가 공식적 종전선언을 언제 논의할지 알기 어렵지만 "실제 진전이 이뤄지고 있다"고 밝혔다고 CBS방송이 관련 기사에서 전했다.폼페이오 장관은 이와 함께 김 위원장이 트럼프 대통령에게 전한 개인적 메시지들을 통해 비핵화에 열중하고 있다는 점에서 매우 일관된 입장을 보여왔다고 밝혔다.

