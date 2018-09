방탄소년단, 지미 팰런쇼 출연…"유엔 연설 긴장…다음 목표는 그래미"

방탄소년단이 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 지미 팰런 쇼)에 출연해 UN 연설 소감을 밝혔다.25일(이하 현지시간) 밤 방송된 '지미 팰런쇼'에 출연한 이들은 진행자 지미 팰런이 지난 24일 유엔 정기총회 행사에서 연설한 사진을 보여주며 소감을 묻자 RM은 "무척 긴장했다. 종이를 들고 있었는데 손이 떨렸다"고 말했다. 또 "자기 자신을 진정으로 사랑하기 위해서는 다른 사람이 보는 내 자신이 아니라 본인 스스로 자신에 대해 말하는 것이 중요하다는 것"라고 연설 내용을 소개했다.이날 방송에서 방탄소년단은 유엔 총회 행사 연설 소감을 비롯해 뉴욕에 와서 무엇을 했는지, 앞으로의 목표 등에 대해서도 이야기를 나눴다. 지미 팰런이 뉴욕 시티필드 공연이 10분 안에 매진됐다고 소개하며 다음 목표를 묻자 멤버 슈가는 "그래미에 가는 것"(Go to Grammy)이라고 답해 팬들의 환호를 받았다. 지미 팰런이 "그래미!"라고 외치자 RM은 '꿈'이라고 말을 보탰다.방탄소년단은 지미 팰런과 포트나이트 댄스 챌린지에 참여해 함께 춤을 추고 신곡 '아이돌(IDOL)'춤을 지미 팰런에게 알려주기도 했다.마지막으로 방탄소년단은 '아이돌' 라이브 무대를 선사했다. 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 "무대가 시작되자 방청객들은 뜨거운 함성과 환호를 보냈고 노래를 함께 따라 부르며 뜨거운 분위기를 더했다"고 설명했다.방탄소년단은 26일 미국 ABC '굿모닝 아메리카'에도 출연한다.

