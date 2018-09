제로페이?서울페이?…간편결제 명칭 '대국민 공모'

[아시아경제 금보령 기자] 소상공인 결제수수료 0%대 시대가 이르면 올해 12월에 시작되는 가운데 간편결제 서비스 명칭을 공모한다.서울시와 중소벤처기업부는 가칭 '제로페이'(Zero-pay)의 이름을 대국민 공모를 통해 선정한다고 26일 밝혔다.응모작은 외부 전문평가단 심사와 대국민 선호도 조사를 거친다. 다음 달 말까지는 최종적으로 확정한다. 최우수 작품을 써낸 국민은 500만원의 시상금을 받게 된다.시와 중기부는 그동안 간편결제 기술을 확인했다. 민·관 합동 태스크포스(TF)를 만들어 4대 기본원칙을 확립하고 기술·서비스 표준을 마련했다. 4대 기본원칙은 소상공인에 대해 수수료 0%대 적용, 간편결제 사업자, 은행 등 누구나 참여 가능한 오픈 플랫폼, 새로운 기술·수단이 적용될 수 있도록 구현, 금융권 수준의 IT 보안기술 확보 등이다.소상공인 간편결제는 민간에서 추진하는 서비스다. 정부는 법·제도적 애로사항이나 불합리한 규제 등의 해결방안을 찾아주는 등 간접적으로 지원한다.

