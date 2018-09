이낙연 총리, 문 대통령·방탄소년단 ‘유엔발 울림’ 소개

사진=이낙연 총리 페이스북

이낙연 국무총리가 문재인 대통령의 한미정상회담 발언과 그룹 방탄소년단의 리더 RM의 유엔 총회 연설을 소개했다.이 총리는 25일 자신의 페이스북에 ‘유엔발 울림’이라며 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 문 대통령의 한미정상회담 발언과 RM의 유엔 총회 연설 일부 문장을 소개했다.이 총리는 문 대통령의 ‘이제 북한의 핵 포기는 북한 내부에서도 되돌릴 수 없을 만큼 공식화됐다’는 발언을 소개했다.문 대통령은 미국 뉴욕에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 “내가 (방북 때) 15만 명 평양 시민 앞에서 김정은 북한 국무위원장과 한 비핵화 합의를 다시 한번 강조한 것은 매우 큰 의미가 있다”며 이같이 말했다.이어 이 총리는 방탄소년단 RM의 유엔 총회 연설문 일부도 소개했다.방탄소년단은 이날 뉴욕 유엔본부 신탁통치이사회 회의장에서 열린 유엔아동기금 청년 어젠다 ‘제너레이션 언리미티드’(Generation Unlimited) 파트너십 출범 행사에 참석했다. 그리고 RM이 방탄소년단 대표로 7분간 영어 연설에 나섰다.이 총리는 RM의 연설 중 ‘어제의 나도 나고, 오늘의 부족하고 실수하는 나도 나다(Yesterday's me is still me. I am who I am with all of my faults and my mistakes)’라는 부분을 자신의 페이스북을 통해 전했다.

