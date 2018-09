[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 북한 김정은 국무위원장과의 2차 북미정상회담이 곧 개최될 것이라고 말했다.이날 트럼프 대통령은 미국 뉴욕에서 열리고 있는 유엔총회에 참석, 기자들에게 "곧(quite soon) 김 위원장과 2차 정상회담을 할 것"이라고 말했다.그는 "여러분이 알고 있듯이 김 위원장이 아름다운 편지를 써서 2차 회담을 요청했고 우리는 그렇게 할 것"이라며 "마이크 폼페이오 미 국무장관이 가까운 미래에 그 일을 할 것"이라고 전했다.트럼프 대통령은 김 위원장을 '로켓맨'이라 부르던 지난해와 지금의 북미 관계는 크게 달라졌다고 밝혔다. 그는 "그것(작년)은 다른 세상이고, 위험한 시간이었다"며 "지금은 1년이 지났고 훨씬 다른 시간이 됐다"고 말했다.트럼프 대통령은 이날 오후 뉴욕에서 문재인 대통령과 한미정상회담을 개최한다.

