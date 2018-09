그룹 아이콘이 오는 10월1일 발표할 신곡 '이별길'의 2차 티저를 공개했다.24일 YG엔터테인먼트는 공식 블로그를 통해 아이콘의 새 미니 앨범 '뉴 키즈:더 파이널(NEW KIDS : THE FINAL)'의 타이틀곡 '이별길' 내레이션 티저 영상을 게재했다.해당 영상에는 아이콘의 멤버 비아이와 준회의 내레이션이 담겼다. 내레이션은 '이별길'의 실제 가사로 이뤄졌다.한편 '이별길'은 비아이와 바비가 작사를 맡은 것으로 알려졌다.이와 관련해 비아이는 "가사가 서정적이고 분위기가 이전 타이틀곡과는 다르다"며 "그저 아이콘이 들려줄 수 있는 가장 좋은 노래를 들려주고 싶었다"고 말했다. 이어 "'꽃길'이라는 단어의 반대말을 찾다가 '이별길'이라는 단어가 떠올랐다"고 설명했다.

