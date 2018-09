[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 23일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화까지는 아직 갈 길이 멀지만 많은 작업이 이뤄지고 있고, 대북 제재는 유지돼야 한다고 밝혔다.폼페이오 장관은 이날 NBC방송 '밋 더 프레스'(Meet the Press) 프로그램 인터뷰에서 "김정은 북한 국무위원장이 도널드 트럼프 대통령에게 한 약속과 전세계의 완전한 비핵화 요구에 부응하도록 하는 데까지는 갈 길이 멀다"고 말했다.이어경제적 제재는 목표에 도달할 때까지 유지될 것이라고 덧붙였다.그는 트럼프 행정부가 출범했을 때만 해도 전쟁의 위험이 있었지만, "일련의 논의들을 통해 (긴장의) 온도를 낮춤으로써 위협을 완화해왔다"라며 "그들(북한)은 미사일 발사와 핵 실험을 멈췄고, 우리는 일부 유해들도 돌려받았다. 이는 환영할 일"이라고 말했다.폼페이오 장관은 그러면서도 트럼프 행정부가 "눈을 부릅뜨고 있다"고 인터뷰에서 밝혔다.

