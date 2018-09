가수 선미가 음악방송 6관왕을 달성했다.23일 방송된 '인기가요'에서 선미의 '사이렌 (Siren)'이 소녀시대-Oh!GG '몰랐니 (Lil' Touch)', 숀의 'Way Back Home'을 제치고 1위로 등극했다.선미는 "오늘 '사이렌' 마지막 방송인데 너무 좋게 장식해서 기분이 좋다. 감사하다. 여기 계신 모든 팬분들 아프지 마시고 우리 친구들 잘 챙겨주시면서 응원해달라"며 "다시 좋은 음악으로 돌아오겠다"고 소감을 전했다.이날 '인기가요'에서는 갓세븐, 우주소녀, 드림캐쳐의 컴백 무대, 선미, 남우현, 오마이걸, 백퍼센트, 효민, 펜타곤, 임팩트, 노라조, NCT Dream, 더보이즈, 이달의 소녀, 네이처, 공원소녀 등이 출연했다.또 6개월 만에 컴백한 갓세븐은 수록곡 'I Am Me'와 타이틀곡 'Lullaby' 무대를 꾸몄다.

