[아시아경제 김혜민 기자] 김병준 자유한국당 비상대책위원장은 22일 "추석이 되어도 마음은 무겁다. 정치, 경제, 남북관계 모두가 그렇다"고 말했다.김 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "2박3일 일정으로 고향을 다녀올 생각이지만 그 발길 또한 가볍지만은 않을 것 같다"며 이같이 밝혔다.그는 "어제 강북구에 있는 수유시장을 찾았다"며 "'장사 좀 잘 되게 해주세요' 어려움을 호소하는 가운데서도 '좀 잘 해요' 격려와 질책도 있었다"고 민심을 전했다.김 위원장은 "추석, 어떤 '희망의 거짓말'을 가지고 고향을 찾아야 할까. 어제 수유시장에서 시작된 고민이 아직 끝나지 않았다"며 "늘 모든게 잘 되고 있고 곧 잘 살게 될 것이라 이야기 한, 오래 전에 세상을 떠난 아버지 생각이 난다"고 말했다.홍준표 전 대표도 자신의 페이스북에 "더도 덜도 말고 한가위만 같아라라고 했다. 최악의 실업난, 경제난이지만 추석명절 만큼은 맘 편하게 보내시라"며 추석 인사를 전했다. 그러면서 "This, Too shall pass away!(이 또한 지나가리라)"라는 메시지를 덧붙였다.

