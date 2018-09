[뉴욕마감]美·中 무역긴장에도…다우지수 또 사상 최고

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 21일(현지시간) 다우존스산업평균지수가 전날에 이어 사상 최고치를 또 갈아치웠다. 미국과 중국의 3차 관세부과 조치가 예상에는 미치지 못한다는 분석이 나온 가운데 투자자들이 증시 상승에 베팅하고 있다.이날 다우지수는 전일대비 86.52포인트(0.32%) 상승한 2만6743.50에 장을 마쳤다. 맥도날드와 보잉이 각각 2.79%, 1.24% 오르면서 다우지수 상승을 이끌었다.반면 S&P500 지수는 장중 내내 강세를 보이다 마지막에는 1.08포인트(0.04%) 내린 2929.67을 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 전일대비 41.28포인트(0.51%) 떨어진 7986.96에 거래를 마감했다.애플은 주요국에서 본격화된 아이폰 신형 판매가 호조를 이루고 있다는 소식이 전해졌지만 1% 이내로 하락했다. 이 밖에 페이스북과 알파벳, 아마존이 일제히 1% 이상 떨어지는 등 IT 대장주들이 동반 약세를 나타냈다.마이클 제라티 코너스톤캐피털 에쿼티 전략가는 "주식시장이 기업들의 강한 실적에 대한 기대감으로 이익을 얻고 있다"며 "기업 실적이 강하고, 경제가 강하기 때문에 주식시장이 강하다"라고 설명했다. 무역 마찰 속에서도 주식시장에 대한 기대감은 지속되고 있다는 설명이다.미국과 중국은 3차 관세부과 조치를 강행하겠다고 앞서 발표했다. 미국은 이어 2670억달러 중국산 제품에 대한 관세도 부과할 수 있다고 밝힌 상황이다.이날은 북미자유무역협정(NAFTA)에서 캐나다를 제외한 채로 개정안을 최종 결정할 가능성이 높다는 소식도 전해졌다. 백악관의 케빈 해셋 보좌관은 기자들과 만난 자리에서 캐나다를 제외한 채로 NAFTA 개정안을 결정할 가능성이 높다고 전했다. 멕시코와 합의 도출에 이어 트럼프 행정부는 캐나다 측과 주요 쟁점에 대한 논의를 벌이고 있지만 유제품을 포함한 핵심 품목에 대한 이견을 좁히지 못하는 상황이다.이렇게 무역과 관련한 긴장감과 이견차는 좁혀지지 않는 상황이지만, 주가에 미치는 영향은 미미하다. 다만 아직까진 알 수 없다는 지적도 있다. 플랜코프의 피터 라자로프 최고투자책임자는 마켓워치와 인터뷰에서 "중국과 충돌이 예상보다 과격하지 않다는 것이 주가 상승의 빌미"라며 "밸류에이션이 부담스러운 수위까지 오른 만큼 속도 조절이 필요하다"고 전했다.경제 지표는 엇갈린 모습이었다. 시장조사 업체 IHS마킷이 발표한 9월 제조업 지수는 55.6으로 전월 54.7에서 개선된 반면 서비스업 지수가 같은 기간 54.8에서 52.9로 하락했다.국제유가는 오는 23일 알제리에서 열리는 '산유국 회담'을 앞두고 경계감이 커진 가운데 소폭 오름세로 마감했다.이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.46달러(0.7%) 상승한 70.87달러에 거래를 마쳤다. 이로써 WTI는 이번 주 2.6% 상승률을 기록했다. 런던 선물거래소(ICE)의 11월물 브렌트유는 오후 4시 현재 배럴당 0.05달러(0.06%) 오른 78.75달러에 거래되고 있다.뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금값은 전날보다 온스당 10달러(0.8%) 하락한 1201.30달러에 거래를 마쳤다.

