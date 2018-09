폼페이오 "2차 북미정상회담 추진…여전히 할 일은 남아"

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 21일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 2차 북미정상회담 추진을 공식화, 조기에 성사되길 기대한다면서 '올바른 여건'이 충족되기 위해 여전히 할 일이 남아있다고 밝혔다.폼페이오 장관은 이날 폭스뉴스, MSNBC 방송과 잇따라 인터뷰를 하고 "우리는 그 일(2차 북미정상회담 개최)을 추진하고 있다"고 말했다.그러면서 "협상을 지속하기 위해 머지않아 평양을 다시 방문할 기회를 얻게 되길 희망한다"고 4차 방북 재추진 의사를 밝힌 뒤 "전 세계를 위해 엄청나게 중요한 이 이슈의 진전을 지속해서 만들어나가기 위해 너무 오래지 않아(before too long) 두 정상이 다시 만나길 바란다"고 밝혔다.그러나 올바른 여건이 충족돼야 하고, 여전히 할 일이 남아있다고 덧붙여 북한의 추가적인 비핵화 조치를 염두에 둔 것이 아니냐는 관측이 나온다. 앞서 미국은 북한이 원하는 종전선언을 위해서는 핵 리스트 제출 등이 필요하다는 입장을 피력해 왔다.폼페이오 장관은 비핵화가 이뤄지기 전까지는 북한에 대한 국제적 제재는 유지돼야 한다는 입장도 재확인했다.폼페이오 장관이 트럼프 대통령과 김 위원장의 만남을 언급한 만큼, 양측간의 비핵화 협상이 급물살을 탈 가능성이 제기된다. 특히 미국은 내주 유엔총회를 계기로 뉴욕에서 한미 정상회담, 북미 외교장관 회담 등을 통해 구체적으로 대화를 진전시킬 것으로 보인다.

