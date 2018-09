"미중 무역분쟁, 새로운 악재 아닐 수 있다"

[아시아경제 박철응 기자] 미중 무역분쟁이 새로운 악재가 아닐 수 있다는 분석이다.이경민 대신증권 연구원은 최근 보고서에서 "트럼프 대통령이 2000억달러 중국산 제품에 10% 관세 부과를 단행했지만, 코스피를 비롯한 글로벌 증시는 선방했다"면서 "3차 관세 부과는 증시에 일정부분 선반영됐고, 관세율 10%와 IT 업계의 요청 수용에 대한 안도, 미중 무역협상 기대감이 투자심리에 긍정적인 영향을 주었다"고 했다.또 중국 정부의 유동성 공급, 내수 활성화와 인프라 투자 등 정책 기대가 유입됐다고 한다. 이 연구원은 "무역분쟁이 새로운 악재가 아니라는 이유로 주식시장에 미치는 파급력 약화를 전망하는 목소리가 커지고 있다. 투자심리 측면에서는 가능성이 높다"고 짚었다.불안심리 완화에 따른 코스피의 기술적 반등 여지는 남아있다는 것이다. 이 연구원은 "미중 무역분쟁의 새로운 국면으로 진입 가능성, 펀더멘털 동력 둔화를 투자전략의 중심에 둔다"면서 "코스피 반등이 리스크 관리 강화, 지키는 투자로 전환하는 기회라는 전망을 유지한다"고 했다.배당주, 우선주, 지주사 등이 상대적 안정성 확보에 유리해 보인다는 진단이다. 단기 트레이딩도 개별 모멘텀이 유효한 내수주, 전기차 등으로 압축할 필요가 있다고 했다.

