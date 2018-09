[안전ㆍ실속 추석쇠기]와인에서 완구까지…"이 선물, 눈에띄네"

[아시아경제 김효진 기자] 추석 연휴가 시작된 가운데 가족이나 지인을 위한 선물 준비를 아직 못한 이들이 눈여겨볼 만한 다양한 추석선물 상품이 관심을 모은다.22일 업계에 따르면 현대리바트는 오는 23일까지 윌리엄스 소노마(WILLIAMS-SONOMA) 압구정본점, 목동점, 대구점에서 추석 명절 선물세트를 판매한다. 주요 품목은 와인잔 세트, 치즈 나이프 세트, 커피 메이커 등 10여종이다.쿠첸은 추석을 앞두고 최대 3만RPM의 초고속 성능을 자랑하는 '파워 블렌더(모델명: CM-PC100DS)'를 출시했다. 미세한 속도 조절이 가능한 수동 다이얼과 순간 작동, 아이스, 스무디 3가지 자동 프로그램을 갖춰 야채, 과일을 비롯해 견과류, 얼음 등 단단한 재료까지 원하는 형태로 손쉽게 분쇄할 수 있다.완구업계 또한 추석을 앞두고 다양한 신제품을 출시했다. 한국짐보리 짐월드는 최근 맥포머스의 국내 홈쇼핑 판매 10주년을 기념해 오리지널 자석교구 브랜드로서의 노하우를 총 망라한 신제품 '2018 NEW 맥포머스 매직 월드 세트'를 선보였다.놀이문화기업 손오공은 헬로카봇 신제품으로 온 가족이 함께하는 '차탄이네 윷놀이'를 출시했다. 헬로카봇 '차탄이네 윷놀이'는 우리나라의 대표 전통놀이 윷놀이를 현대적인 감각으로 재해석한 완구다.삼지애니메이션은 현대백화점 중동점에서 19일부터 23일까지 5일간 인기 애니메이션 '미니특공대X'를 테마로 한 '베이비&키즈페어 with 미니특공대X' 이벤트를 진행한다.위메프는 추석 연휴 및 가을 나들이 시즌을 맞아 21~30일까지 열흘간의 일정으로 '엄마놀자' 기획전을 진행하고 있다. 기획전에서는 전국 600여개의 가족 여가활동 상품을 최대 70% 할인된 가격에 판매한다.대표 상품은 ▲에버랜드 맘&키즈 PKG ▲롯데월드 패밀리권 ▲대구 이월드 ▲경주월드 등 테마파크 이용권과 ▲여수 아쿠아플라넷 ▲서울대공원 ▲부산 삼정더파크 등이다.

