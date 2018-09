경기도 옛 도지사공관 '굿모닝하우스' 이름 바꾼다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 옛 도지사 공관을 리모델링해 도민에 개방한 '굿모닝하우스' 이름을 바꾼다.경기도는 굿모닝하우스가 펜션 이름으로 혼동되는 데다 도지사 공관은 역사적인 의미가 있는 장소라 이에 걸맞는 명칭이 필요하다는 판단에 따라 다음 달 중 향토사학자 등으로 제명(題名)위원회를 구성해 '굿모닝하우스' 명칭 변경을 추진하기로 했다고 26일 밝혔다.도지사 공관은 1967년 10월20일 지상 2층에 연면적 796㎡ 규모로 완공됐다. 모더니즘 건축의 보편적인 특징을 갖춰 사료적 가치가 높다는 평가를 받으며 지난해 7월 근대문화유산으로 등록됐다.경기도는 굿모닝과 관련된 사업부서나 사업도 손질하기로 했다.도는 앞서 굿모닝버스추진단의 명칭을 '공공버스과'로 바꾸기로 하고 도의회에 '행정기구 및 정원조례 일부개정조례안'을 제출한 상태다.해당 조례안은 따복하우스과를 행복주택과로 따복공동체지원과를 공동체지원과로 변경하는 내용도 포함하고 있다.한편 '굿모닝'과 '따복(따뜻하고 복된)'은 남경필 전 경기지사의 공약 브랜드다.도 관계자는 "도지사직 인수위원회에서 조직 진단을 하면서 민선 7기 정책 방향에 맞지 않는 조직 명칭은 바꾸는 것으로 결정이 난 것으로 안다"며 "경기도는 남 전 지사 재임시절 쓴 경기도 슬로건 'NEXT 경기도' 역시 '새로운 경기도'로 변경했다"고 설명했다.

