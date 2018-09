[굿모닝 증시]코스피 완만한 반등 기대

[아시아경제 유현석 기자] 전날 코스피는 전거래일 대비 0.52포인트(0.02%) 하락한 2308.46을 기록했다. 장 초반 지수는 남북 정상회담과 미국과 중국의 무역협상 기대감에 상승 출발했다. 하지만 미·중 분쟁에 대한 우려감에 대한 경계감이 다시 커지면서 하락으로 전환하며 거래를 마감했다.아직 국내 증시가 미·중 무역분쟁 등으로 인한 영향을 받고 있지만 증권가는 완만한 반등세에 무게를 싣고 있다. 기업들의 실적 전망치가 견고하고 국내 수출도 나쁘지 않은 상황이기 때문이다.지난 8월 이후 코스피가 반등을 시도하고 있다. 국내 수출이 나쁘지 않은 가운데 견고한 기업 실적 전망치와 높아진 밸류에이션 매력이 시장의 상승 압력을 높였다. 다만 미·중 간에 무역 분쟁 우려감이 지속된 부분은 부담으로 작용하고 있다. 하지만 무역 분쟁이 새로운 악재가 아니라는 점에서 시장에 미치는 영향은 제한적이다. 오히려 국내 12개월 누적 수출 금액이 사상 최고치를 경신하고 미국 소비 관련 지표 개선에 따른 연말 소비 시즌에 대한 기대감이 높아지고 있다는 점에 주목한다. 이는 국내 증시의 완만한 반등세가 이어질 수 있음을 의미하기 때문이다.업종 전략은 IT, 바이오, 소프트웨어, 통신, 배당주를 선호한다. IT는 업황에 대한 논쟁이 있는 반도체 보다는 IT하드웨어에 관심이 필요하다. 미국 연말 소비시즌을 앞두고 재고 축적 수요와 환율 효과 속 기업 실적 전망치의 상향 가능성이 높기 때문이다. 바이오, 소프트웨어, 통신은 무역 분쟁 우려에 자유롭고 성장에 대한 기대감이 높다는 점에서 긍정적인 접근이 필요하다.초장기적 관점에서는 지금의 남북정상회담을 통해 그리고 앞으로 나타날 평화 정착에 따라 2가지 요인이 달라질 수 있다. 우선 우리 주식 전반의 청산가치는 높아질 것이다. 한국 주식시장에서 가장 극단적인 리스크는 지금껏 휴전 국가라는 특성상 주식의 근거가 되는 자본의 청산이 온전히 이뤄질지에 대한 것이었다. 이에 따라 한국주식시장은 이름난 하락장에서 PBR 1배에 한참 미달하는 수준까지 내려간 이후 저점을 형성해왔다. 하지만 이번 군사 분야 협의문에서도 알 수 있듯이 해당 리스크는 제어되고 있다. 다음은 장기 성장성의 제고다. 금번 공동 선언문에서 언급된 동·서해선 철도 및 도로 연결, 서해경제공동특구, 동해관광공동특구 등은 남북 경협의 가능성을 알리는 것들이다. 이는 한국 기업들 전반에게 기존까지 잠들어 있던 시장이 열릴 수 있다는 점을 암시한다. 즉 초장기 관점에서 한국 주식시장의 상단과 하단은 모두 같이 높아지고 있다는 판단이다.다만 중단기적 관점에서는 어쩔 수 없이 자금의 현실적인 부분을 고려해야 한다. 더욱 진전을 보이는 남북 화해 무드는 분명 긍정적 요인이지만 한국 내부의 경제 저성장 문제를 비롯해 글로벌 경제의 변화 등을 같이 고민해야 한다는 말이다. 중단기 관점에서 무게 중심의 추는 북한 외의 문제에 기울어지는 것이 사실이다. 이번 남북정상회담은 좋은 일이나 주식시장에서 만큼은 투자 시계를 무시하고 확대 해석하지 말자는 의미다. 다만 기존에 제시했던 미국 외 경제권의 경기소순환 반등과 달러 약세 등으로 인해 한국 주식시장의 저속 반등 의견은 유지한다.

