방탄소년단, 25일 美 토크쇼 '지미팰런쇼' 출연한다

그룹 방탄소년단이 미국 NBC 토크쇼 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'(이하 '지미팰런쇼')에 출연한다.18일(현지시간) 외신들은 "방탄소년단이 9월25일 '지미팰런쇼'에 출연한다"고 보도했다.방탄소년단은 오는 25일 방송되는 '지미팰런쇼'에서 라이브 무대를 선보인다. 이 프로그램은 배우 겸 코미디언 지미 팰런이 진행하는 NBC 채널 심야 토크쇼로, 다양한 유명인을 초청해 게임을 하거나 대중문화, 혹은 정치적 이벤트들을 패러디하는 형태로 진행된다.한편 방탄소년단은 올해 토크쇼 '엘렌 드제너러스 쇼(The Ellen DeGeneres Show)', '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden)', 예능 프로그램 '아메리카 갓 탤런트(America's Got Talent)' 등에 출연했다.이 소식에 방탄소년단의 팬들은 "건강하게 투어 잘 마치길", "국내 쇼 프로그램에서도 보기 힘들었는데 미국에서 더 잘 보다니 기쁘기도 하고 슬프기도 하다" 등의 반응을 보였다.

