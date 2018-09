두나무, 싱가포르에 거래소 오픈 예정

[아시아경제 문채석 기자]두나무가 19일 다음달 초 싱가포르 거래소 오픈을 앞두고 런칭 기념 이벤트를 이날부터 진행한다고 밝혔다.두나무는 지난 2월에 지사 '업비트 싱가포르'를 설립하고 가상통화 거래소 오픈을 위해 준비해 왔다.두나무는 첫 해외 진출지로 싱가포르를 택한 이유는 싱가포르 금융당국이 세계적인 블록체인 허브 국가를 표방하며 관련 산업을 적극 육성하고 있기 때문이라고 설명했다.두나무는 이번 싱가포르 거래소 오픈을 시작으로 거래소 오픈이 허용되는 국가에 적극 진출해 글로벌 시장에서 지위를 확보할 것이라고 밝혔다.싱가포르는 암호화폐 거래소에 엄격한 고객알기제도(KYC·Know-Your-Customer)와 자금세탁방지(AML·Anti-money laundering) 규제 준수를 요구한다.업비트는 이를 위해 싱가포르 통화청이 선불전자지급사업자(Stored Value Facility Holder)에 적용하는 '자금세탁 및 대테러 자금지원 방지 규정을 준용하여 시행키로 했다. 모든 유저에 대해 고객알기제도(KYC)를 수행하며, 이상 거래 발견시 싱가포르 당국에 보고하는 체계를 갖췄다는 설명이다.김국현 싱가포르 법인 대표는 "블록체인 산업을 육성하는 국가에 거래소를 오픈하게 되면 자연스럽게 다양한 블록체인 프로젝트를 주도할 수 있는 기회를 얻을 수 있고 블록체인 산업 다각화와 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 중요한 시작이 될 것"이라며 "업비트의 안전하고 편안한 거래 환경, 싱가포르 달러 마켓뿐만 아니라 다른 거래소 비트렉스의 비트코인 마켓(BTC)·이더리움마켓(ETH)·달러마켓(USDT)까지 서비스하면서 싱가포르 내에서 글로벌 거래소로서의 위상을 다져나가겠다"고 포부를 밝혔다.이석우 두나무 대표는 "국내 거래 환경이 좋아지기만을 기다리면 글로벌 시장에서 뒤쳐질 수밖에 없어 해외 거래소 진출을 선택하게 됐다"며 "거래소의 기본 역할이 기존 실물 경제와 가상통화 경제의 다리 역할을 하는 것인데 싱가포르 업비트 거래소가 국내와 세계 시장의 다리 역할을 하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.런칭 기념으로 진행되는 사전 이벤트는 다음달 5일까지 진행되며, 회원가입 후 본인인증을 2단계까지 완료한 고객에게 싱가포르 달러(SGD) 마켓 거래수수료를 한달간 무료로 제공한다.또 싱가포르 달러를 500달러(약 41만원) 이상을 입금하고 정식 오픈까지 500달러 이상 잔고를 유지한 고객에게 아이콘(ICX) 50만개를 에어드랍하는 이벤트도 동시에 진행한다.

