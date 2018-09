에스원, 협력사에 특허 450개 무상개방…'산업 협력' 강화한 솔루션페어

[아시아경제 이은결 기자] 육현표 에스원 대표는 18일 "4차 산업혁명에 대응하기 위해 산업 융·복합화에 도움되는 450여개 특허를 협력사에 무상 개방하겠다"고 밝혔다.육 대표는 이날 서울 종로구 호암아트홀에서 열린 제6회 '에스원 솔루션페어 2018'에 참석해 "앞으로 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 다른 업종간의 협력이 절실해질 것"이라며 이같이 밝혔다.육 대표는 이번 전시회와 관련 "올해부터 보안뿐만 아니라 일상의 안심 솔루션을 선보이는 종합 전시회로 탈바꿈했다"며 "상상의 연결이라는 슬로건 아래 에스원의 핵심 기술을 플랫폼으로 파트너사의 다양한 기술을 접목한 신규 솔루션을 전시했다"고 설명했다.에스원은 20일까지 사흘간 진행하는 전시회에서 '상상을 연결하다(Connecting the Dots)'를 주제로 핵심기술 플랫폼에 LG유플러스, 현대리바트 등 24개 협력사 기술을 접목한 40가지 솔루션을 소개한다.전시회는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)을 활용한 도시 솔루션 '스마트 시티'부터 무인 상점 솔루션인 '스마트 스토어'까지 건물, 공장, 회사, 영상감시 등 6개 분야의 솔루션으로 구성됐다.스마트 시티 부문에서는 지능형 교통안전 시스템, 터널안전 솔루션 등 사회안전·공공보안 솔루션이 전시됐다. 지능형 영상분석 알고리즘을 바탕으로 도로, 터널 등의 위험 상황을 자동으로 관제하는 솔루션들이다.기존 보안 솔루션은 협력사와 기술을 접목해 대폭 강화됐다. 이동형 감시솔루션의 경우 링크플로우와 협업한 '360도 웨어러블 카메라', LG유플러스와 협업한 'LTE 스마트 드론' 등 한층 높은 단계로 구현했다.이외에도 비가청권 초음파를 이용해 도청·녹음 시 음성에 인위적인 소음을 삽입하는 '회의실 보안 솔루션', 딥러닝을 탑재한 인공지능이 엑스레이(X-Ray) 검색을 하는 '스마트 X-Ray' 등이 첫선을 보였다.인공지능을 활용한 스마스 스토어의 경우 현재 CU편의점 남산, 강서, 인천 청라 매장에서 시범운영 중이다. 이마트24 전국 10여곳 매장에서도 시행되고 있다. 에스원은 향후 계산방식뿐만 아니라 재고관리, 고객 안전보호 등 보안 관점에서 스마트 스토어 협력을 강화해 나갈 예정이다.

