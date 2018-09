역대 최대 규모 지스타2018 찾아온다…"글로벌 게임쇼 도약"

[아시아경제 조한울 기자] 글로벌 게임쇼를 표방한 '지스타 2018'이 올해 최대 규모로 찾아온다.지스타조직위원회는 18일 서울 서초구 한 호텔에서 '지스타 2018' 기자간담회를 열고, 추진 계획과 참가사 현황을 소개했다. 17일까지 2874부스가 참가 확정됐는데, 이는 지난해 최종 2857부스를 넘긴 수치다. 게임 비즈니스 논의가 이뤄지는 BTB관은 이미 참가 의사를 밝힌 해외 공동관들이 결정을 앞두고 있어 참가 규모는 더 커질 전망이다.강신철 지스타조직위원장은 "이번 지스타 2018 BTC관은 조기신청 접수 10일 만에 마감됐고, BTB관 역시 해외 각 국가에서 공동관 참여가 예정되는 등 국내외 업계의 관심이 집중되고 있다"며 "지난해에 이어 올해도 기업들의 뜨거운 호응에 감사드리며, 게임과 관련된 다양한 이벤트와 콘텐츠를 통해 '지스타'가 종합 게임 문화축제로 자리를 굳건히 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.'지스타 2018'의 공식 슬로건은 '게임, 우리의 별이 되다'는 의미를 담은 'Let Games be Stars'로 확정됐다. 이번 슬로건은 희망과 빛을 상징하는 별과 함께 게임의 긍정적인 이미지를 극대화하고 싶은 의지를 표현했다. 메인 스폰서로는 해외 기업 최초로 에픽게임즈가 선정됐다. 이번 지스타를 통해 처음으로 BTC관에 부스를 마련하는 에픽게임즈는 조직위와 함께 벡스코 전시관과 행사장 인근, 부산 시내 등 지역에서 '지스타' 홍보에 나선다.미디어 파트너로는 4년 연속 트위치가 선정됐다. 강 조직위원장은 "지난해에 행사 성공에는 트위치 파트너 스트리머들의 영향도 컸다"며 "파트너 라운지, 스트리밍존 등 다양한 행사를 준비 중에 있다"고 밝혔다. EA의 공식 e스포츠 행사도 개최된다. 참가사들은 전시장 내부에서 별도로 여러 e스포츠 콘텐츠를 기획하고 있다.조직위는 지스타가 글로벌 게임행사라는 점을 강조했다. 이에 맞춰 구글코리아, 페이스북, 텐센트코리아 등 해외 기업들이 참여한다. 홍콩과 대만, 폴란드, 캐나다, 스웨덴, 영국 등 국가들은 공동관이나 사절단 형태로 지스타를 방문한다. 조직위는 해외 기업들을 유치하기 위해 지난달 열린 국제 게임전시회인 독일 게임스컴에 지스타 홍보관을 운영했다.중소기업 상생을 위한 프로그램도 마련된다. 조직위는 올해 '빅 인디 피치 & 어워즈' 행사를 추진하고 국내와 해외 인디게임들이 참여토록 독려한다. 이외에 기존 벡스코 내 VIP룸은 BTC관에 참여하는 중소기업들이 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.한편 '지스타 2018'은 오는 11월 15일부터 18일까지 부산 벡스코에서 개최된다.

