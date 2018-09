중기중앙회, 북미 수출컨소시엄 상담회…"168만 달러 상담 성과"

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업중앙회는 미국 동부 올랜도에서 개최된 대형유통망 바이어들과의 상담회를 통해 약 168만 달러의 상담 성과를 거뒀다고 18일 밝혔다.이번 상담회는 국내 중소기업 10개로 DPBB(Direct Presentation to Big Buyer) 수출컨소시엄을 구성하고 슈퍼밸류 등 현지 주요 소비재 매장의 바이어들과 상담을 진행했다.DPBB는 중소기업 제품을 대형유통망 바이어에게 직접 제품을 소개하는 기회를 갖기 위해 특정 장소에 제품을 전시하고, 참여기업(또는 현지 수행사)이 미국 대형유통망 바이어들과 직접 판매를 상담하는 프로그램이다.기초화장품을 제조하는 미씨앤미씨의 박진주 대표는 "미국 유통구조와 생태에 대한 사전 지식 없이는 바이어 대응에 어려운 점이 많다"며 "하지만 이번 수출컨소시엄을 통해 북미 시장에 대한 이해도를 높여 지속적인 성과가 예상된다"고 말했다.중기중앙회는 2016년부터 미국 대형유통망에 중소기업 진출을 지원하기 위해 수출컨소시엄을 운영하고 있다. 중기중앙회 관계자는 "이번 상담회를 통해 향후 약 18만 달러 규모의 수출계약 성과가 예상된다"고 말했다.

