[아시아경제 권성회 기자] 지난 7월 코스피에 상장한이 최근 4거래일 연속 가파른 상승세를 보이면서 최고가를 경신했다.18일 롯데정보통신은 전일 대비 7.14%(2400원) 오른 3만6000원까지 상승하면서 상장 이후 최고가를 새로 썼다. 오전 9시17분 현재는 상승폭을 다소 줄이며 전일 대비 2.98%(1000원) 오른 3만4600원을 기록 중이다.지난 7월27일 코스피에 입성한 롯데정보통신은 한동안 부진하면서 공모가(2만9800원)을 밑돌기도 했지만, 이달 들어 반등세를 보이면서 최근에는 상승폭을 더욱 키우고 있다.오강호 신한금융투자 연구원은 이날 보고서를 통해 "롯데그룹 IT 투자 확대, 해외 진출 확대로 실적 성장이 기대된다"고 전망했다.

