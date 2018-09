[뉴욕마감]트럼프 '장 마감 후 中추가관세 부과' 소식에 하락

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 17일(현지시간) 뉴욕 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 장 마감 후 중국에 대한 추가 관세를 부과할 것이라고 밝힌 가운데 일제히 하락했다.이날 다우존스산업평균지수는 전 거래일 대비 92.55포인트(0.35%) 하락한 2만6062.12에 거래됐고, S&P500 지수는 16.18포인트(0.56%) 떨어진 2888.80을 나타냈다.기술주 중심의 나스닥 지수는 114.25포인트(1.43%) 급락한 7895.79에 마감했다.이날 주요 외신에 따르면 트럼프 대통령은 기자들과 만나 장 마감 후 중국에 대한 추가 관세와 관련한 내용을 발표할 것이라고 밝혔다. 트럼프 행정부 들어 중국에 대한 3차 관세 공격인 이번 조치는 중국산 수입품 중 2000억달러(약 224조원)어치를 대상으로 한다. 관세율은 애초 알려진 25%보다는 낮은 10%인 것으로 알려졌다.미국과 중국은 지난 7, 8월 2차례에 걸쳐 340억달러와 160억달러어치의 제품에 대한 관세 공격을 주고받았다.앞서 중국 정부는 만약 미국이 3차 관세 공격을 가하면 보복 조치를 하겠다고 경고했다.이번에 관세가 부과되는 제품들에는 IT를 중심으로 한 총 6000여가지의 수입품이 포함될 것으로 알려졌다. 블룸버그는 소식통을 인용, 애플워치와 아이팟 등 일부 애플 제품이 관세에서 면제됐다고 밝혔고, 이에 따라 애플 주가가 한 때 낙폭을 축소했다.중국과 미국이 무역협상을 재개하겠다고 밝히면서 올랐던 주가는 다시 투자열기가 식는 모습이다. 캐피탈 이코노믹스의 마크 윌리엄스 이코노미스트는 마켓워치와 인터뷰에서 "미국 기업과 소비자들이 관세를 피해 대체재를 찾는 일이 쉽지 않을 것"이라며 "관세가 10%로 결정될 경우 6월 중순 이후 달러화에 대한 위안화 낙폭인 6%로 파장이 상쇄될 것"이라고 말했다.포트 피트 캐피탈의 킴 포레스트 포트폴리오 매니저는 CNBC와 인터뷰에서 "애플과 반도체 칩 관련 종목이 특히 공격적인 매도에 시달렸다"며 "뉴욕증시의 최고치 상승을 주도했던 IT 섹터가 당분간 약세 흐름을 지속할 것"이라고 내다봤다.종목별로는 애플이 2% 이상 밀렸고, 넷플릭스가 4% 가까이 급락했다. 페이스북과 구글 모기업인 알파벳이 각각 1% 선에서 내리는 등 이른바 FANG이 이날 증시 하락을 주도했다.국제유가 역시 미중간 무역분쟁 우려에 하락했다.이날 뉴욕상업거래소에서 10월분 서부텍사스산원유(WTI)는 전일대비 배럴당 8센트(0.1%) 하락한 68.91달러로 거래를 마쳤다.런던 선물거래소에서 11월분 북해산 브렌트유는 전일대비 배럴달 4센트(0.1%) 내린 78.05달러로 마감했다.미중간 무역분쟁 우려가 유가하락 요인으로 작용했다. 미국이 2000억달러의 중국산 제품에 추가로 관세를 부과할 경우 글로벌 원유수요를 위축시킬 것이라는 우려가 커지면서다.금값은 소폭 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전장보다 4.70달러(0.4%) 상승한 1205.80달러에 마감했다.이날 달러와 미 증시가 함께 약세를 나타낸 것이 금값에 호재로 작용했다.

