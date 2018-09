[아시아경제 오현길 기자] 강경화 외교부 장관은 17일 오전 서울 도렴동 청사에서 방한 중인 림 족 호이 아세안 사무총장을 면담하고 신남방정책 추진 관련 아세안 사무국과의 협력 강화 방안을 논의했다.강 장관은 이날 면담에서 교통, 수자원, 에너지 및 IT 등 분야에서 한-아세안 간 협력이 증진될 수 있도록 림 사무총장 및 아세안 사무국의 협조를 당부했다.아울러 강 장관은 "내년 (한국의) 한-아세안 특별정상회의의 성공적 개최를 위해 아세안 사무국과 긴밀히 협력해 나가길 바란다"고 덧붙였다.림 사무총장은 이에 "신남방정책을 통해 아세안과의 관계를 획기적으로 격상하고자 하는 한국 정부의 의지를 높이 평가한다"고 말했다. 그는 이어 "18일 열리는 남북정상회담에서 많은 성과가 있기를 기원한다"고 덧붙였다.

