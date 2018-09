폴 매카트니, 36년 만에 ‘빌보드 200’ 1위…‘클래식한 비틀스 사운드’

폴 매카트니/사진=폴 매카트니 공식홈페이지

영국 밴드 비틀스 출신 폴 매카트니가 새로 발표한 앨범 ‘이집트 스테이션’(Egypt Station)으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다.지난 16일(현지시간) 빌보드 측은 폴 매카트니의 앨범이 36년 만에 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다고 밝혔다. 폴 매카트니는 지난 1982년 ‘터그 오브 워’(Tug of War)를 발표하고 ‘빌보드 200’ 1위에 오른 바 있다.폴 매카트니가 발표한 ‘이집트 스테이션’에는 ‘I Don't Know’ ‘Come On to Me’ ‘Fuh You’ 등을 포함해 16개의 곡이 수록됐다. 이 앨범은 지난 7일 발매된 뒤 일주일간 15만3000장이 팔렸으며 예상을 뛰어넘은 판매량이라는 평가가 이어졌다.AFP 통신은 “매카트니가 이번 앨범에서 클래식한 비틀스 사운드뿐만 아니라 젊은 감성의 록을 시도했다”고 설명했다.한편 이번 주 빌보드 순위는 18일 빌보드 웹사이트를 통해 공개된다.

