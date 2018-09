3×3 길거리 농구대회 ‘IN YOUR FACE-2nd’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 광주광역시 청소년활동진흥센터(센터장 김성훈)와 광산구청소년수련관(관장 이재웅)은 지난 16일 광산구청소년수련관 야외 농구코트에서 광산구청 소년 어울림마당 3×3 길거리농구대회 ‘In your face-2nd’를 개최했다.청소년 어울림마당은 청소년의 다양한 문화 확산과 활동의 장을 마련하는 목적으로 매년 진행되며 광산구청 소년 어울림마당은 10월 20일 청소년이 만드는 마을 축제를 끝으로 마무리된다.이번 대회는 지역청 소년들의 신체발달과 건전한 스포츠문화를 확산시키고 생활체육의 저변확대를 위해 진행됐으며, 특히 2018 자카르타 팔레방 아시안게임 및 2020도쿄올림픽 공개 종목으로 채택된 3×3 농구를 청소년과 함께할 수 있는 장소를 마련하고자 준비했다.대회는 참가팀 4명으로 구성된 ▲U-16 16팀 ▲U-19 16팀 등 총 32개 팀이 참가해 ▲U-16 우승 쓰리 포인트(장학금 40만 원) ▲U-16 준우승 포비스(장학금 20만 원) ▲U-16 공동 3등 UHB, 돼지갈비(장학금 10만 원), ▲U-19 우승 HIM(장학금 40만 원) ▲U-19 준우승 Twins(장학금 20만 원) ▲U-19 공동 3등 산책 왔다, 음주농구(장학금 10만 원)이 각각 수상했다.특히, 대회 MVP는 ▲U-16 정민주 선수(쓰리 포인트) ▲U-19 성윤호 선수(HIM)가 수상했으며, 부상으로 자전거를 줬다. 대회 장학금 및 부상은 국민체육진흥공단 광산골프장(지사장 구광현), ㈜천지장례식장(대표 배창숙)에서 후원했다.부대행사로는 송수인 선수(전 KCC 이지스)와 함께하는 농구스킬교실 및 프로선수와 함께하는 3×3 농구경기를 진행했으며, 호남대학교 RDP 응원단의 응원 공연도 함께 했다.광주광역시 청소년활동진흥센터 김성훈 센터장은 “청소년 시기에 스포츠활동을 통해 스트레스 해소 및 동시에 에너지 충전의 기회가 되었기를 바라며, 더불어 청소년들이 마음껏 활동할 수 공간 및 놀이문화 조성을 위해 노력하겠다고” 말했다.

