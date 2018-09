원유철 "정상회담 반드시 성공해야…판문점 남북미 정상회담 개최하자"

[아시아경제 성기호 기자] 원유철 자유한국당 의원은 17일 남북정상회담과 관련 "반드시 성공해야한다"고 강조했다.원 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "비핵화를 의제로 하는 최초의 남북정상회담이 평양에서 개최한다.북핵이라는 뇌관은 한반도평화와 안정을 해치는 반드시 제거되어야 하는시한폭탄이다.한반도비핵화를 위한 남북미 정상간의 회담이 세차례나 개최되었으나북핵폐기를 통한 한반도의 실질적비핵화는 한걸음도 나가지못하고 나토(NATO No action talking only)회담만 하고있는 실정"이라며 이같이 말했다.그는 또 "미국은 선비핵화 후종전선언을 북한은 선종전선언 후비핵화를 주장하며 맞서고있다. 그러면 우리는 어떻게해야 하나"라며 "분단의상징이자 평화의 상징이기도한 판문점에서 남북미 정상회담 개최를 제안한다"고 강조했다.이어 "휴전협정과 남북정상회담을 했던 남북한분단의 상징이자 평화의 상징이기도한 판문점에서 남북미정상이 함께모여 3자정상회담을 통한 담판을 하는것"이라며 "이 담판장에 북한은 핵리스트와 비핵화 타임테이블을 가져오고, 미국은 종전선언에 사인을하고, 원샷으로 교환하고 합의하여 처리하는 것"이라고 제안했다.원 의원은 "이렇게 중재안을 제의하는것은 지금이야말로 북핵폐기를 통한 한반도의 비핵화와 남북공동번영의길로 나갈수 있는 절호의 기회라는 생각에서 제안을하는것"이라며 "91년 한반도비핵화공동선언이 30년 가까이 지나고 있다. 북핵이라는.암덩어리는 커질대로 커져가고있다. 제재와압박 그리고 보상이라는 냉.온탕을 오가는 냉온욕 방식은 암덩어리의 면역력만 키워주고있다. 이제 칼을 들어 제거에 나서야한다"고 지적했다.그는 또 "이번 정상회담이 북핵폐기를 통한 한반도비핵화라는 성공적인 역사적 회담이 되기를 두손모아 기도한다"고 당부했다.

