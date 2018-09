시사주간지 '타임', 8개월만에 또 팔려…실리콘밸리 IT부호 매입

[아시아경제 정현진 기자] 유력 시사 주간지 '타임(TIME)'이 실리콘밸리 IT 기업인 세일즈포스닷컴 창업자 부부에게 넘어갔다고 16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신들이 보도했다. 미국 출판 미디어 그룹 메레디스가 타임을 매입한 지 8개월 만에 다시 매각한 것이다.보도에 따르면 마크 베니오프 세일즈포스 창업자 겸 최고경영자(CEO)와 그의 부인 린 베니오프가 타임을 1억9000만 달러(약 2144억원)에 인수했다.베니오프는 "이번 인수가 회사와는 관계없는 개인 차원의 투자"라면서 "편집권과 일상 영업 등에는 일절 관여하지 않을 것"이라고 강조했다. 이어 그는 "우리는 세계에 엄청난 영향을 끼치는 언론이자 믿을 수 없이 강력한 비즈니스에 투자한 것"이라면서 "타임은 우리 모두와 관계돼 있고 영향을 주는 이슈와 사람에 관한 독특한 기사를 쓰는 것이 최대 장점"이라고 말했다.이번 거래는 한달 내 마무리 될 것으로 예상되지만 우선 규제 당국의 승인을 얻어야한다고 외신들은 전했다. 클라우드 기반 고객관계관리(CRM) 분야의 최강자로 꼽히는 세일즈포스의 창업자 베니오프의 순자산은 65억 달러로 평가된다.타임은 디지털 분야에 투자를 확대하면서 인쇄비용 절감을 위해 총 발행 부수를 지난해 상반기 300만 부에서 올해 상반기 230만 부로 줄였다. 디지털 영역의 방문자 수는 지난 2015년 7월 2740만명에서 올해 7월 3170만명으로 증가했다.타임은 매년 올해의 인물과 '세계에서 가장 영향력 있는 인물 100인' 선정 등으로 주목받았다. 다만 일각에서는 타임이 지나친 미국중심주의적인 관점을 보여왔다고 지적하기도 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.