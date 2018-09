거래소, '2018 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울' 20일 개최

[아시아경제 유현석 기자] 한국거래소는 오는 20일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 '2018 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울'을 개최한다고 17일 밝혔다.올해로 9회째를 맞는 컨퍼런스는 아시아 ETP(Exchange-Traded Products)시장을 대표하는 국제행사다. 한국자본시장의 글로벌 위상 강화 및 ETP시장 발전에 기여할 것으로 거래소는 기대했다.컨퍼런스는 '혁신적 투자의 진화(Evolution of Innovative Investment)'라는 주제로 실시한다. 글로벌 ETP시장의 최신 동향과 새롭게 대두되는 투자 전략 등 다양한 주제발표와 토론이 진행될 예정이다.주제발표 및 패널토론에는 일본, 홍콩, 대만, 싱가폴 등 아시아 거래소 및 나스닥(NASDAQ)과 뱅가드(Vanguard), 블랙록(BlackRock) 등 글로벌 자산운용사, S&P, MSCI, FTSE 등 해외 지수산출기관 및 모닝스타 등 글로벌 펀드평가사 등의 관계자가 다수 참여할 예정이다.거래소 관계자는 "올해는 전세계 ETP 업계의 주요 인사가 신규 연사로 다수 참여한다"며 "글로벌 ETP 시장의 최신 동향 및 투자전략을 공유하고 시장 활성화를 도모할 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

