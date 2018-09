비씨카드 "맛집 예약할 땐 페이북으로"

[아시아경제 문혜원 기자] 비씨카드는 O2O(온라인과 오프라인을 연결한 마케팅·Online to Offline) 서비스 전문 스타트업 ‘테이블매니저’와 손잡고 ‘페이북(paybooc)’ 맛집 예약 서비스를 선보인다고 17일 밝혔다.맛집 예약 서비스는 페이북 내 ‘맛집’ 카테고리를 통해 이용 가능하다.비씨카드 고객은 예약하고자 하는 날짜, 시간대, 인원수를 설정하면 조건에 맞는 맛집을 추천 받게 된다.선호하는 맛집을 골라 메뉴와 옵션을 선택하고, 전체 금액의 일부를 비씨카드로 선결제 하면 알림 문자와 함께 예약이 완료된다.맛집은 현재 전국 60여개 음식점이 시범적으로 지정돼 있다. 비씨카드는 앞으로 결제 데이터와 테이블매니저의 예약 데이터를 바탕으로 중소형 가맹점을 포함해 맛집을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.서비스 개시에 맞춰 12월 31일까지 다양한 이벤트도 진행한다. 매주 토·일·월요일에 예약한 음식점에서 비씨카드로 결제하는 고객에게 할인해주는 ‘토·일·월 맛집 할인’ 이벤트를 진행한다. 예약한 뒤 현장에서 잔액을 비씨카드로 결제하는 고객에게는 10% 청구할인 혜택도 제공한다. 단, 고객 1인당 월 최대 1만원까지 할인된다.또 토·일·월 맛집 할인 이벤트 이용 고객 중 매달 1일부터 페이북과 비씨카드 홈페이지에서 추가 할인 이벤트에 선착순으로 응모한 500명을 대상으로 당월에 처음으로 예약한 음식점에서 결제한 1건에 대해 1만원 추가 할인 혜택을 제공한다.‘해피아워(Happy Hour)’ 이벤트도 진행한다. 페이북 앱에서 해피아워 대상 맛집을 이벤트 요일 및 시간대에 방문하기로 예약하는 고객에게 메뉴 할인, 음료 무료 제공 등 부가 서비스를 제공한다.이벤트 응모 고객 중 추첨을 통해 유명 쉐프가 운영하는 식당의 초대권도 제공한다. 내달 14일까지 페이북 앱 및 홈페이지에서 응모할 수 있으며, 30명을 추첨해 1인당 2명이 이용할 수 있는 초대권을 제공할 계획이다.

