블록체인 도입 대기업 지난해 대비 11%p 증가

[아시아경제 김철현 기자] 블록체인 기술을 도입하고 있는 대기업이 지난해에 비해 11% 포인트 증가한 것으로 조사됐다. 가상통화(암호화폐) 가격 하락으로 관련 시장은 침체돼 있지만 기업들을 중심으로 블록체인 기술 도입과 상용화는 본격화되고 있는 것이다.17일 블록체인 전문매체 코인텔레그래프 등 외신에 따르면 시장조사업체 주니퍼 리서치는 이 같은 내용을 담은 보고서를 최근 발표했다. 주니퍼는 응답 기업 중 1만명 이상을 고용하고 있는 대기업의 65%가 블록체인 기술 도입을 이미 적극 추진하고 있거나 고려 중이라고 했다. 이는 지난해 조사에서 54%를 기록한 것보다 11% 포인트 증가한 것이다.또한 조사 대상의 4분의 1에 해당하는 기업들이 블록체인 도입에 있어 단순한 개념 입증 단계에서 벗어나 실제 상용 서비스를 선보이고 있는 것으로 나타났다. 기술이 적용되는 범위도 확대됐다. 지난해에는 34%가 결제와 관련된 것이었지만 올해 조사에서는 결제 관련 블록체인 기술 도입의 비중은 15%로 줄었다. 대신 물류, 인증, 스마트계약 등 여러 분야에서 블록체인 기술 도입이 기업들의 중요한 관심사로 부상했다.블록체인 솔루션을 개발하고 있는 글로벌 IT 회사에 대한 선호도에서는 IBM이 1위를 차지했다. 실제로 IBM은 최근 세계 최대 해운회사인 머스크와 손잡고 만든 대규모 물류 블록체인 프로젝트 '트레이드렌즈'를 공개한 바 있다. 블록체인 기술을 통해 실시간으로 선박 도착 시간, 세관 통과, 송장, 선하증권 등 물류 운송 정보에 접근할 수 있도록 하는 이 프로젝트에는 100여개의 항만운영사, 물류회사 등이 참여하기로 한 바 있다.또 이번 조사에서 기업들은 블록체인 기술에 대한 투자에 대해서도 긍정적인 답을 내놨다. 보고서에 따르면 이미 10만 달러 이상을 투자한 기업들의 대부분이 내년에도 같은 금액 이상을 투자할 것이라고 했다. 이 같은 결과는 각 기업들이 블록체인 기술을 통해 기존의 서비스와 시스템을 개선해 나갈 것이라는 분석을 가능하게 한다. 하지만 동시에 구형 시스템과의 통합으로 잠재적인 문제가 있을 수 있다는 점도 보여준다고 보고서는 지적했다.

