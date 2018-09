16일 방송된 SBS '인기가요'에서는1위 후보로이날 방송에서는 오마이걸, 효민, 펜타곤이 컴백 무대를 선보였다. 오마이걸은 '메아리'와 '불꽃놀이(Remember Me)' 두 곡으로 컴백했으며한편, 이날 '인기가요'에는 이밖에도 신화, 남우현, 노라조, 백퍼센트, 더보이즈, 베리굿, 김용국, 이달의 소녀, 로시, 네이처, 공원소녀, 디크런치, 카밀라 등이 출연해 무대를 꾸몄다.

